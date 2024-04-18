Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan\'ın Görev Süresi Doluyor

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık koltuğuna Kadir Özkaya oturacak. AYM'de Zühtü Arslan için yarın veda töreni yapılacağı bildirildi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın üyelikteki 12 yıllık görev süresi 20 Nisan'da dolacak. 21 Mart'ta yapılan başkanlık seçiminde Kadir Özkaya, 15 üyenin 9'unun oyunu alarak başkan seçilmişti.

AYM'de Zühtü Arslan çin yarın veda töreni yapılacağı, törenin basına kapalı gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan, yeni Başkan Kadir Özkaya da 22 Nisan'da göreve başlayacak.

ÖZKAYA 2 YIL 8 AY GÖREV YAPACAK

Kadir Özkaya, 22 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine başladığı için üyelikteki 12 yıllık görev süresi 22 Aralık 2026'da sona erecek. Dolayısıyla Özkaya'nın, 4 yıllık başkanlık süresi 2 yıl 8 ay sonra sona erecek.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

Özkaya, 1963 yılında Tarsus'ta doğdu. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirdikten sonra, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olan Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. Özkaya, 1991'de başladığı idari yargı hakimlik stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atandı.

Bu görevi 2004 yılına kadar sürdüren Özkaya, bir süre Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevinde de bulundu. Bu görevi yürütürken 2011'de, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Danıştay üyeliğine; 2014'te ise Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde bu görevine başladı.

Özkaya, 2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirdi. Özkaya'nın Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunuyor.

Özkaya, iki kez Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi.

Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.