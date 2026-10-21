Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor

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- Yüksek mahkeme üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresi 22 Aralık'ta dolacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresinin 22 Aralık'ta dolacak olması nedeniyle, başkanlık seçimi için süreç yarın başlıyor.

Danıştay üyeliği görevinde bulunurken 18 Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Özkaya, 22 Aralık'ta görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024'te yapılan toplantılarda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilen Özkaya, Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından 21 Mart 2024'te AYM Başkanı oldu.

Yüksek mahkeme üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Özkaya'nın görev süresi 22 Aralık 2026'da dolacak.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin içtüzüğü gereği, Özkaya'nın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay önce, 22 Ekim'de başkanlık seçimi için süreç başlayacak.

Seçim işlerini AYM Başkanı Özkaya yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.

Özkaya aday olamayacak

Görev süresinin dolması nedeniyle Özkaya aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir adayın yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Kaynak: AA
Anayasa MahkemesiKadir ÖzkayaAralıkGüncelSon Dakika

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