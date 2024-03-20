Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan\'ın görev süresi doluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresinin tamamlanması nedeniyle boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yarın seçim yapılacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın üyelik süresi 20 Nisan 2024 tarihinde doluyor.
Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı. AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat 2024 tarihinde başkanlık seçimi için süreç başladı.
SEÇİM SÜRECİ
Seçim işlerini AYM Başkanı Arslan yürütüyor. Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Genel Kurulda yarın yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek. Seçimlerde adaylardan herhangi biri yeterli çoğunluğa ulaşamazsa Başkan'ın belirleyeceği başka bir tarihte yeniden oylama yapılacak.
AYM Başkan adaylığı için resmi bir başvuru yapılmıyor. Üyelerden herhangi biri seçim esnasında adaylığını bildirebileceği gibi seçimde hiç adı geçmeyen üyeye de oy verilebiliyor.
AYM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, üyelerden Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, İrfan Fidan'ın adı Başkan Adaylığı için geçiyor.
ARSLAN 3 KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ
Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015'te AYM Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.
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