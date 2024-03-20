Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan\'ın görev süresi doluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresi 20 Nisan 2024'te tamamlanacak. Yarın yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek. Arslan, 2012 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 3 kez başkanlık görevini üstlenmişti.

20.03.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresinin tamamlanması nedeniyle boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yarın seçim yapılacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın üyelik süresi 20 Nisan 2024 tarihinde doluyor.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı. AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat 2024 tarihinde başkanlık seçimi için süreç başladı.

SEÇİM SÜRECİ

Seçim işlerini AYM Başkanı Arslan yürütüyor. Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Genel Kurulda yarın yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek. Seçimlerde adaylardan herhangi biri yeterli çoğunluğa ulaşamazsa Başkan'ın belirleyeceği başka bir tarihte yeniden oylama yapılacak.

AYM Başkan adaylığı için resmi bir başvuru yapılmıyor. Üyelerden herhangi biri seçim esnasında adaylığını bildirebileceği gibi seçimde hiç adı geçmeyen üyeye de oy verilebiliyor.

AYM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, üyelerden Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, İrfan Fidan'ın adı Başkan Adaylığı için geçiyor.

ARSLAN 3 KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015'te AYM Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

Kaynak: ANKA

Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şırnak'ta 5 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı
    13:04 Şırnak'ta 5 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı

    Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap Belediyesi ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparak, vatandaşlar da kar temizleme işlemlerini gerçekleştirdi.

  • Malatya'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı
    13:03 Malatya'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

    Malatya'da depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mağdurenin sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.

  • Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı
    13:02 Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

    Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak dere yatağına devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Antalya'da park halindeki midibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
    13:01 Antalya'da park halindeki midibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Mustafa Yaldız hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaldız'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazaya ilişkin incelemelerine devam ediyor.

  • Tokat'ta Köy Kooperatifi ile Sera Alanı Genişledi
    13:01 Tokat'ta Köy Kooperatifi ile Sera Alanı Genişledi

    Tokat'ın Gümenek köyü sakinleri, 23 yılda kooperatif çatısı altında 500 metrekareden 400 dekara kadar olan sera alanını genişletti. Köyde örtü altı tarım yapılırken, gençlerin göç etmemesi için aileler birlikte çalışıyor ve yıllık 3-4 bin ton salatalık üretimi gerçekleştiriliyor.

  • Türkiye Dünya Mutluluk Raporu'nda 98. sırada
    13:00 Türkiye Dünya Mutluluk Raporu'nda 98. sırada

    Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye, 143 ülke arasında 98. sırada yer aldı. Türkiye'nin mutluluk oranı düşük kalırken, gençlerin yaşlılardan daha mutsuz olduğu belirtildi. Finlandiya ise üst üste yedinci kez en mutlu ülke oldu.

  • Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde maden atığı ormana ve dereye karışıyor iddiası
    13:00 Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde maden atığı ormana ve dereye karışıyor iddiası

    Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde yaşayan Soner Aydın, maden şirketinin atık havuzundan sızıntı olduğunu ileri sürdü. Aydın, atığın ormana ve dereye karıştığını belirterek, çektiği görüntülerle durumu kanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Aydın, şirketin kirliliği görmezden geldiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini söyledi. Bakanlık ise yapılan denetimlerde herhangi bir sızma belirtisi olmadığını açıkladı.

  • Çanakkale'de kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti engeli
    12:59 Çanakkale'de kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti engeli

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına 6'ncı gününde, hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Kıyıdan ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  • Didim'de meydana gelen trafik kazasında tutuklama
    12:59 Didim'de meydana gelen trafik kazasında tutuklama

    Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan araç sürücüsü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Esra Uygur'un ailesi adaletin yerini bulmasından memnun.


12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
11:05 Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
11:45 Kayseri’de Şarkıcı Metin Işık’ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: ’Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı’ Kayseri'de Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: 'Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı?'
11:15 Mehmet Ali Erbil’den Survivor’da hırsızlık yapan Poyraz’a tepki: Hırsız damat istemem Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
11:14 Dünyada negatif faiz dönemi Japonya’nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
11:10 Türkiye’nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı
10:34 Kabataş Eğitim Vakfı’na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret
10:18 Sarallar suç örgütünde Ümit Saral’dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi Sarallar suç örgütünde Ümit Saral'dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi
09:57 Bozok’un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 13:04:29. #1.11#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement