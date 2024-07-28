Anayasa Mahkemesi, DEM Partili Salihe Aydeniz'e 100 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz'in yaptığı bireysel başvuruda; 2019 yılında Diyarbakır'da toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında kolluk görevlilerinin kötü muamele yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Aydeniz'e 100 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Diyarbakır Valiliği, 30 Eylül 2019 tarihinde 15 gün süreyle Diyarbakır'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamıştı. 12 Ekim 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı oturma eylemine katılmak isteyen DEM Partili Salihe Aydeniz ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan arbedede, Aydeniz ve iki kolluk görevlisi yaralanmıştı.

Valilik soruşturma izni vermedi

Aydeniz, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının engellendiğini belirterek, kolluk görevlileri hakkında "kasten yaralama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na 15 Ekim 2019'da suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, suç duyurusuna ilişkin Emniyet Müdür Yardımcısı M.N. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni için dosyayı Diyarbakır Valiliği'ne göndermişti.

Diyarbakır Valiliği de görevi kötüye kullanan herhangi bir kamu görevlisinin tespit edilemediğini belirterek, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermişti. Aydeniz, Valiliğin kararına karşı 27 Ocak 2020'de Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuş, ancak süre aşımı yönünden itirazın incelenmesine olanak bulunmadığına karar verilmişti. Bunun üzerine Salihe Aydeniz, 15 Aralık 2020'de AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

DEM Partili Aydeniz'e 100 bin TL manevi tazminat ödenecek

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi ve DEM Partili Salihe Aydeniz'e 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.