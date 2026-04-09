Anayasa Mahkemesi Elektronik Tebligat Düzenlemesini İptal Etti, Yeni Düzenleme Bekleniyor

Umarım yasa koyucu, elektronik tebligat konusunun düzenlenmesini alelacele hazırlanan bir torba kanuna sıkıştırmaz ve hukukçularla tartışılarak ortak akılla oluşturulan bir teklifle son günlere kalmadan yasal düzenlemeye kavuşur. Önceki yazımda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik tebligat sistemine yönelttiğim eleştirileri özetlemiş ve Anayasa Mahkemesi'nin Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinin 3. fıkrasındaki elektronik adres zorunluluğunu iptal ettiğinden bahsetmiştim. Bu yazıda, kararın tahlilini yaparak 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt arayacağım.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla karar verdi. Çoğunluk görüşü, düzenlemede konunun çerçevesinin belirsiz olduğunu benimserken, azınlık görüşü sınırların Vergi Usul Kanunu'na göre mükellef ve sorumlularla sınırlı olduğunu savundu. Ancak, konuya özel sınırlar çizilmediği için GİB, uygulamayı mükellefiyet süresiyle sınırlamayıp kayd-ı hayat şeklinde genişletti. Mahkeme, elektronik adres kullanma zorunluluğunun ve tebligata hukuki sonuç bağlanmasının mahkemeye erişim hakkını sınırladığını kabul etti ve temel ilkelerin belirlenmemiş olmasından hareketle bu kanaate vardı.

Anayasa Mahkemesi, başvuruda ileri sürülen diğer aykırılık iddialarını incelemeye gerek görmeden, sadece mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna vararak iptal kararı verdi. Bu nedenle, yasa koyucunun yapacağı düzenlemede sadece bu aykırılığın giderilmesi yeterli olmayabilir; konuya iyi çalışmak gerekiyor. Karar, kamu düzeni boşluğu doğmaması için 9 ay sonra, 3 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Umarım yasa koyucu, konuyu son günlere bırakmadan hukukçularla tartışarak düzenler. Kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulamanın etkisi net değildir. Gelir İdaresi, 3 Ocak 2027'ye kadar sistemi kullanmaya devam edecek, bu da iki ihtimal doğuruyor: Birincisi, bu sistemle yapılan tebligatların iptali için açılacak davalarda mahkemelerin iptal kararı vermesi veya esas hakkında karar vermesi olasıdır. İkincisi, elektronik tebligattan haberi olmayanlar için, dava süresini kaçıranların 'yeni öğrendim' diyerek açacakları davalarda, mahkemelerin süreden reddetmeyip esası karara bağlayabileceği düşünülüyor.