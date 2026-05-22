ANFİDAP'tan İsrail'e Suç Duyurusu

22.05.2026 16:56
ANFİDAP, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırıları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ANFİDAP üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Başsavcılığa vermeden önce Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırımla Mücadele Derneği üyesi ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Emrah Kılıç, İsrail yönetimi ve ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde yaşayan binlerce masum insanı ayırt etmeksizin katlederek soykırım suçu işlediğini anımsattı.

Kılıç, İsrail'in insani yardımların ulaştırılmasını engellediğini, sivil halkı açlık ve susuzluğa mahkum ettiğini belirterek, bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın 45 farklı ülkesinden 400 aktivistin katılımıyla 70 tekneden oluşan "Küresel Sumud Filosu"nun yola çıktığını ve filoda 74 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yer aldığını hatırlattı.

"Aktivistler hukuk dışı bir şekilde kaçırılarak İsrail'e götürülmüştür"

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden aktivistlerin 18 Mayıs'ta Akdeniz'in uluslararası sularında seyir halindeyken İsrail Savunma Bakanlığına bağlı askeri birlikler tarafından saldırıya uğradığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Filodaki tüm tekneler cebir ve şiddet kullanılarak durdurulmuş, aktivistler silah zoruyla alıkonularak darbedilmiş, kişisel mallarına zarar verilmiş ve hukuk dışı bir şekilde kaçırılarak İsrail'e götürülmüştür. Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu saldırı, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ve Cenevre Sözleşmeleri'ni çiğnediği gibi Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre de açıkça suç teşkil etmektedir. Uluslararası teamüller ve TCK madde 8 uyarınca, açık denizde Türk bayrağı taşıyan teknelerde işlenen bu suçlar karşısında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisi ve sorumluluğu mutlaktır.

Şikayetimiz doğrultusunda uluslararası sularda terör estirerek bu suçların emrini veren, uygulayan ve tespit edilecek diğer tüm sorumlular hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçlarından kamu davası açılması ve cezalandırılmaları talep edilmiştir."

"Sorumluların yargı mercileri önünde hesap vermesi gerekiyor"

Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu adına açıklamada bulunan Avukat Elif Büşra Turhan da düzenleme ve yasaklara rağmen İsrail'in açık denizlerdeki hukuksuz uygulamalarının her geçen gün arttığını, yardım taşıyan sivil gemilerin hedef alınmasının hukukun da bilinçli biçimde askıya alınması sonucunu doğurduğunu söyleyerek, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıların tüm sorumlularının ulusal ve uluslararası yargı mercileri önünde hesap vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Hukuk Derneği Başkanı Avukat Mustafa Eminoğlu da Küresel Sumud Filosu'nun tekrarlayan ve giderek büyüyen bir vicdan hareketi olduğunu dile getirerek, "Sumud Filosu, devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Eminoğlu, sivil topluluklar olarak Gazze'ye yardım ulaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.

Açıklamaların ardından ANFİDAP üyeleri suç duyurusu dilekçesini Başsavcılığa verdi.

Kaynak: AA

