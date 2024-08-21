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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Angelman sendromlu genç kızın doğum günü temsili düğün organizasyonuyla kutlandı.

Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti.

Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi.

Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı.

Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Baba Ersin Bakır, AA muhabirine, kızlarını gelinlikle görme hayallerini doğum gününde gerçekleştirmek için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Yıllardır bugünün hayalini kurduklarını belirten Bakır, "Bizim gibi aileler çocuklarının askere gidişini, damat ve gelin olacağını göremeyecek. Bu, tüm engelli ailelerinin içinde kalan bir ukdedir. Biz içimizdeki bu ukdeyi hafifletebilmek ve kızımızın mutluluğunu görebilmek için bu etkinliği düzenledik. Salonda bulunan ailelerin yarısı engelli çocukları olan kişiler. Bizim gibi birçok aile var, onlara örnek olmak ve moral vermek istedik." diye konuştu.

Anne Zerrin Bakır da hayatlarını çocuklarına adadıklarını ve onların mutluluğu için her şeyi yaptıklarını ifade etti.