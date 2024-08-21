Angelman Sendromlu Genç Kızın Doğum Günü Temsili Düğün Organizasyonuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Angelman Sendromlu Genç Kızın Doğum Günü Temsili Düğün Organizasyonuyla Kutlandı

Angelman Sendromlu Genç Kızın Doğum Günü Temsili Düğün Organizasyonuyla Kutlandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Angelman sendromlu genç kızın doğum günü temsili düğün organizasyonuyla kutlandı. Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Baba Ersin Bakır, kızlarını gelinlikle görme hayallerini doğum gününde gerçekleştirmek için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

21.08.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Angelman sendromlu genç kızın doğum günü temsili düğün organizasyonuyla kutlandı.

Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti.

Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi.

Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı.

Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Baba Ersin Bakır, AA muhabirine, kızlarını gelinlikle görme hayallerini doğum gününde gerçekleştirmek için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Yıllardır bugünün hayalini kurduklarını belirten Bakır, "Bizim gibi aileler çocuklarının askere gidişini, damat ve gelin olacağını göremeyecek. Bu, tüm engelli ailelerinin içinde kalan bir ukdedir. Biz içimizdeki bu ukdeyi hafifletebilmek ve kızımızın mutluluğunu görebilmek için bu etkinliği düzenledik. Salonda bulunan ailelerin yarısı engelli çocukları olan kişiler. Bizim gibi birçok aile var, onlara örnek olmak ve moral vermek istedik." diye konuştu.

Anne Zerrin Bakır da hayatlarını çocuklarına adadıklarını ve onların mutluluğu için her şeyi yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Doğum Günü, Yenişehir, mersin, Eylül, Baba, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Angelman Sendromlu Genç Kızın Doğum Günü Temsili Düğün Organizasyonuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
17:21 Her geçen saniye abone yağıyor Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı
17:17 Türkiye tarihinde bir ilk Kabine toplantısı Ahlat’ta yapılacak Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak
16:51 Şenol Güneş detayı çok konuşulur Lugano’dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım
16:28 Tayland’da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı
16:19 Taraftarı sıkıntı bastı Rodrigo Becao’nın talipleri artıyor Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 12:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: Angelman Sendromlu Genç Kızın Doğum Günü Temsili Düğün Organizasyonuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement