Angora'nın Gordion'u Dans Tiyatrosu Başkentte Sahnelendi - Son Dakika
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Angora'nın Gordion'u Dans Tiyatrosu Başkentte Sahnelendi

Oya Kadriye Polat'ın yönetmenliğinde sahneye konan 'Angora'nın Gordion'u', üç boyutlu plastik karakterlerle Gordion hikayelerini tiyatro ile birleştirdi. Performans, Ankara'da büyük beğeni topladı.

11.10.2024 18:45  Güncelleme: 18:53
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(ANKARA) - Gordion hikayelerinin üç boyutlu plastik karakter tasarımlarıyla tiyatroyla birleştirilerek sahneye yansıtıldığı, yönetmenliğini Oya Kadriye Polat'ın yaptığı "Angora'nın Gordion'u", Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde başkentlilerle buluştu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordioan Arkeofilm Festivali'nde prömiyerini yapan, yönetmenliğini Oya Kadriye Polat'ın yaptığı Angora'nın Gordion'u Dans Tiyatrosu, başkentlilerle buluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın da izlediği performans, beğeni kazandı.

Üc¸ boyutlu plastik karakter tasarımı sanatını, Gordion'un o¨nemi ve efsaneleri ile birles¸tirerek yerel ve uluslararası platformlara tas¸ımayı hedeflleyen oyunun Yönetmeni Polat, Angora'nın Gordioun'u Dans Tiyatrosu'nu "Gordion hikayelerini plastik, mitolojik, fantastik karakter tasarımlarının, fiziksel tiyatro ve dijital sanat destegˆi ile sunuldugˆu tek perdelik multidisipliner bir sahne sanatları performansı" olarak nitelendiriyor.

"Destek istiyorum"

Yönetmen Polat, Anka Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Oyunun mimarı benim ama bu oyun sadece plastik karakterlerin yapımıyla değil oyunun komple sahnelenmesinde büyük bir emek oldu. Yani 25 kişilik bir ekibiz" dedi.

Oyunun dünyada Türkiye'yi temsil edebilecek nitelikte olduğunu söyleyen Polat destek beklediğini ifade etti. Polat, "Bu uluslararası bir proje, ülkemizi dünyada tanıtacak bir proje. Onun için ilgili yerlerin bunu desteklemesini istiyorum" diye konuştu.

Çalışmayla UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Gordion'un tanıtılması ve Ankara'nın dünya genelinde bilinirliğini artırarak yerli ve yabancı turistin başkente gelmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Angora'nın Gordion'u Dans Tiyatrosu Başkentte Sahnelendi - Son Dakika

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