Angut Kuşları Doğubayazıt'ta Mola Verdi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sulak alana gelen çok sayıda angut kuşu, burada beslenirken görüntülendi.

Yaz ayları boyunca Doğubayazıt Sazlıkları'nı mesken tutan angut kuşları, havalar soğuduktan sonra kış mevsiminde sıcak bölgelere göç ediyor.

Bölgedeki Dalbahçe köyü yakınlarında bulunan sulak alan da bugünlerde sıcak bölgelere göç eden angut kuşlarının mola noktası oluyor.

Bugünlerde sulak alanda besin depolayan angut kuşları, sürü halinde görüntülendi.