Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kutlandı

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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethinin 962. yıl dönümünü kutladı. Ani'nin Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açtığını belirten Çalkın, fetih ruhunun Malazgirt'ten İstanbul'a uzanan büyük tarih yürüyüşünün izlerini taşıdığını vurguladı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 962. yıl dönümünü kutladı.

Çalkın, mesajda, Ani'nin Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan önemli bir tarih ve medeniyet merkezi olduğunu belirtti.

Anadolu'nun fethinin 16 Ağustos 1064 tarihinde Gazi Kars'taki Ani'nin fethiyle başladığını ifade eden Çalkın, Türk-İslam varlığının ilk izlerinin, ilk camilerin, ilk medreselerin ve alperen ruhunun bu coğrafyada yeşerdiğini kaydetti.

"Ani demek, Anadolu demektir"

Çalkın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Serhat şehrimiz Kars'ımızda ezan sesleri gök kubbe ile buluştu. İnsanlığı kurtuluşa çağıran kutlu çağrı 962 yıldır memleketimizde gönüllere sesleniyor. Ani'nin surlarında yankılanan fetih ruhu, Malazgirt'ten İstanbul'a, Kars'tan Anadolu'nun dört bir yanına uzanan büyük bir tarih yürüyüşünün izlerini taşımaktadır. Bugün Ani'ye baktığımızda yalnızca geçmişi değil, bir milletin vatan kurma iradesini, medeniyet inşa etme azmini ve tarihine sahip çıkma sorumluluğunu, kuvvet ve kudretini görüyoruz.

16 Ağustos 1064 tarihinde Ani'yi fethederek Anadolu'ya girişimizi sağlayan Ebu'l Feth Sultan Alparslan başta olmak üzere, Gazi Kars'ımızın manevi fatihi Ebu'l Hasan Harakani'yi, kahraman ecdadımızı, bu fetihte ve vatanımız için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, rahmet, minnet, dua ve saygıyla anıyor, Ani'nin fethinin 962. Yılını kutluyorum. Ani demek, Anadolu demektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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