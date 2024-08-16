Ani Tarihi Kenti\'nin 960. Fetih Yıl Dönümü Kutlandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun ilk Türk-İslam şehri olan Ani tarihi kentinin 960'ıncı fetih yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan'ın fethettiği, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve 1071 Malazgirt Zaferi'nin anahtarı olan Ani tarihi kentinin 960'ıncı fetih yıl dönümünü kutluyoruz. Anadolu'nun ilk Türk-İslam şehri olan Ani'de, arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi miraslarımızı koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Ani tarihi kentinin fotoğrafları da yer aldı.