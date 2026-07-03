Anıt Park Kafe Yenilendi

Edirne'de yenilenen Anıt Park Kafe düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan, projenin yalnızca fiziksel bir yenilenmeden ibaret olmadığını, kentin tarihi kimliğine ve kültürel mirasına sahip çıkılarak hayata geçirildiğini belirtti.

Kırkpınar haftasının kentte coşkuyla yaşandığını ifade eden Gencan, geçmişte pehlivanların güreşlerin ardından bu güzergahı kullanarak hamamlara gittiğini, vatandaşların da bu meydanda toplanarak pehlivanları alkışlarla karşıladığını ve uğurladığını anlattı.

Anıt Park'ın Kırkpınar geleneğinin kent hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gencan, "Bugün bu alanı düzenlerken bu kıymetli mirası da geleceğe taşımayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Parkın yeni kimliğinde Cumhuriyet değerlerinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Gencan, heykeltıraş Kenan Yontunç tarafından yapılan, 23 Nisan 1931'de açılan ve Cumhuriyet tarihinin ilk Atatürk anıtlarından biri olan Edirne Atatürk Anıtı'nın yanında bulunmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yenilenen Anıt Park Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664. ve 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.