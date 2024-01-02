Anıtkabir\'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı

Anıtkabir'de "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" sloganları attıktan sonra gözaltına alınan Y.T., tutuklandı.
ANITKABİR'DE "KAHROLSUN CUMHURİYET" SLOGANLARI ATTI
Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attı.
TUTUKLANDI
Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.