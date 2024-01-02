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Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı

Anıtkabir'de bir şahıs, ''Lanet olsun Cumhuriyet'e'' ve ''Şeriat gelecek'' sloganları attıktan sonra gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

02.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:49
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Anıtkabir'de "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" sloganları attıktan sonra gözaltına alınan Y.T., tutuklandı.

ANITKABİR'DE "KAHROLSUN CUMHURİYET" SLOGANLARI ATTI

Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attı.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama
Anıtkabir\'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
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Cumhuriyet, Anıtkabir, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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