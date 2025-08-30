Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı - Son Dakika
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Anıtkabir\'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
30.08.2025 15:25
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi olan Anıtkabir'deki resmi tören için yoğun güvenlik önlemi alındı. Törene katılmak üzere Anıtkabir'e gelen subay ve astsubaylar dört ayrı güvenlik noktasından geçerek törene girebildi. Törene katılacak askerlerin isimleri tek tek kontrol edildi, birkaç noktada üst araması yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle ilk resmi kutlama töreni Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının ziyareti öncesinde Anıtkabir içinde ve çevresindeki caddelerde sıkı güvenlik prosedürü uygulandı.

LİSTEDE İSMİ OLMAYAN ASKERLER...

Anıtkabir'in 5 numaralı giriş nizamiyesine yaklaşık 200 metre mesafede kurulan ilk bariyerlerde, törene katılmak üzere gelen askerlerin isimleri Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri nezaretinde polis tarafından tek tek kontrol edildi. Listede ismi bulunmayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla törene gelen bazı subay ve astsubayların kontrol noktasından geçmesine izin verilmedi.

ÜST ARAMASI YAPILDI

İsim kontrolünün ardından bariyeri geçmesine izin verilen askerlerin ilk üst araması ikinci kontrol noktasında yapıldı. Subay ve astsubaylar, elle yapılan ilk üst aramasının ardından nizamiye bölgesindeki kontrol noktalarına ilerledi. Buradaki kontrollerden sonra askerler tören için Anıtkabir kampüsüne girdi. Bu kontroller için Anıtkabir'i çevreleyen caddelerin yanı sıra Anıtkabir'in içine de polis bariyerleri kurulduğu görüldü.

    Yorumlar (1)

  • Ersin Çerkes:
    askerlere üst ve üst rütbelere arama yapıyorsunuz ayıp bitmiş bir ülkede yaşıyoruz kim neden korkuyor bu kadar başja ülkeler götüyle güler bize rezillik 1 2 Yanıtla
14:56
