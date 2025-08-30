Anıtkabir\'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle ilk resmi kutlama töreni Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının ziyareti öncesinde Anıtkabir içinde ve çevresindeki caddelerde sıkı güvenlik prosedürü uygulandı.

LİSTEDE İSMİ OLMAYAN ASKERLER...

Anıtkabir'in 5 numaralı giriş nizamiyesine yaklaşık 200 metre mesafede kurulan ilk bariyerlerde, törene katılmak üzere gelen askerlerin isimleri Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri nezaretinde polis tarafından tek tek kontrol edildi. Listede ismi bulunmayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla törene gelen bazı subay ve astsubayların kontrol noktasından geçmesine izin verilmedi.

ÜST ARAMASI YAPILDI

İsim kontrolünün ardından bariyeri geçmesine izin verilen askerlerin ilk üst araması ikinci kontrol noktasında yapıldı. Subay ve astsubaylar, elle yapılan ilk üst aramasının ardından nizamiye bölgesindeki kontrol noktalarına ilerledi. Buradaki kontrollerden sonra askerler tören için Anıtkabir kampüsüne girdi. Bu kontroller için Anıtkabir'i çevreleyen caddelerin yanı sıra Anıtkabir'in içine de polis bariyerleri kurulduğu görüldü.