Anka, 6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Kapıçam Mezarlığı'nda. - Son Dakika
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Anka, 6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Kapıçam Mezarlığı'nda.

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6 Şubat depremlerinin 2. yılında ANKA Haber Ajansı, Kahramanmaraş'ta... Depremzedeler, yaşamını yitiren yakınlarının defnedildiği Kapıçam Mezarlığı'nı günün farklı saatlerinde ziyaret ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden Mehmet Mirzaoğlu, "6 Şubat’ın acısını hala yaşıyoruz. Adaletin sağlanmadığını biliyoruz" dedi. Depremde kuzeni ve halasını kaybettiğini belirten Hatice Boztunç ise "Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Bu bir gerçek. Keşke herkes usulüne uygun binalar yapsaydı da şu manzara olmasaydı. Umarım bundan ders çıkartırız" diye konuştu.

01.02.2025 09:43
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HABER: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(KAHRAMANMARAŞ) - 6 Şubat depremlerinin 2. yılında ANKA Haber Ajansı, Kahramanmaraş'ta... Depremzedeler, yaşamını yitiren yakınlarının defnedildiği Kapıçam Mezarlığı'nı günün farklı saatlerinde ziyaret ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden Mehmet Mirzaoğlu, "6 Şubat'ın acısını hala yaşıyoruz. Adaletin sağlanmadığını biliyoruz" dedi. Depremde kuzeni ve halasını kaybettiğini belirten Hatice Boztunç ise "Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Bu bir gerçek. Keşke herkes usulüne uygun binalar yapsaydı da şu manzara olmasaydı. Umarım bundan ders çıkartırız" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremin sonucunda en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında binlerce apartman yıkıldı. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma ve dava süreçleri hala devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, adalet arayışlarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'taki deprem gerçeğini gösteren bir başka yer ise Kapıçam Mezarlığı. Depremzedeler, yaşamını yitiren yakınlarının defnedildiği mezarlığı günün farklı saatlerinde ziyaret ediyor. Mezarlarda, Türk Bayrağı'nın yanı sıra oyuncaklar, formalar, adalet mesajları da yer alıyor.

"Adalet yerine gelmedi"

Depremde yakınlarını kaybedenler, ANKA Haber Ajansı'na konuşarak "adaletin sağlanamaması" tepki gösterdi. Mehmet Mirzaoğlu, "6 Şubat'ın acısını hala yaşıyoruz. Yakınlarımızı kaybettik ama adaletin sağlanmadığını biliyoruz. Sadece bizimkiler için değil..." dedi. Mirzaoğlu, 9 yaşındaki Ece Sağlam'ın mezarındaki 'Ben Ece adaleti sağlarsanız rahat uyuyacağım' yazısını göstererek "Adalet yerine gelmedi" dedi.

Mezarlığı ziyaret eden yaşlı kadın ise "Benim bacım ve yeğenimin cenazesini 3 gün sonra çıkarttılar. Gelip de çıkartmadılar, izin vermediler. Ölmeyenleri de kendileri öldürdüler" diye konuştu.

"Keşke herkes usulüne uygun binalar yapsaydı da şu manzara olmasaydı..."

Hatice Boztunç da 6 Şubat depremlerinde kuzeninin ve halasının üçüncü gün çıkarıldığını hatırlattı. Boztunç, "Kaybettiklerinizin adaleti sağlandı mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Adalet sağlanmış mı? Bence hiç değil, hiç sağlanmadı. Uzaktan haber bekledik. Kuzenimle çok güzel anılarımız vardı. Çocuktu elimizde büyüdü ama şimdi burada. Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Bu bir gerçek. Keşke herkes usulüne uygun binalar yapsaydı da şu manzara olmasaydı. Umarım bundan ders çıkartırız."

"Neye dayanarak 12 yıl verdiler?"

Melike Hanım Apartmanı'nda kardeşini kaybeden Hakan Aktepe, Adalet Bakanlığı'na seslenerek, "Kardeşimin ölümüne sebep olan sadece 12 yıl hapis cezası aldı. O apartmanda 49 kişi öldü. Neye dayanarak 12 yıl verdiler" diye sordu.

6 Şubat depremlerinde 4 yakınını kaybeden Süleyman Karaturna ise "Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, nurlar içinde yatsınlar" diye konuştu.

Melike Hanım Apartmanı davasında ne olmuştu?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılması sonucu 49 kişi yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak 2025'te görülen karar duruşmasında apartmanın statik proje müellifi ve fenni mesulü Sıtkı Okumuş'a, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilmiş, arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu ise beraat etmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka, 6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Kapıçam Mezarlığı'nda. - Son Dakika

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