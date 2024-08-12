10.00 - TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini, ticaret satış hacim endeksine ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
13.30 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Su kesintileri ve yıllardır ihmal edilen içme suyu alt yapısı" hakkında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)
14.00- AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › TÜİK, Haziran Ayı İşgücü İstatistiklerini Açıklayacak - Son Dakika
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