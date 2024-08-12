TÜİK, Haziran Ayı İşgücü İstatistiklerini Açıklayacak - Son Dakika
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TÜİK, Haziran Ayı İşgücü İstatistiklerini Açıklayacak

TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini, ticaret satış hacim endeksine ve ciro endekslerini açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, su kesintileri ve içme suyu alt yapısı hakkında basın açıklaması yaptı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

12.08.2024 09:05  Güncelleme: 10:17
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10.00 - TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini, ticaret satış hacim endeksine ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

13.30 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Su kesintileri ve yıllardır ihmal edilen içme suyu alt yapısı" hakkında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

14.00- AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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