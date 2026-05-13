13.05.2026 09:06  Güncelleme: 10:13
ANKA Haber Ajansı 13 Mayıs Çarşamba gündemi

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin davaya, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ARTVİN)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ GAZİANTEP)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 414 sanıklı davaya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Sağlıklı Kentler Forumu 45. Olağan Meclis Toplantısı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret endekslerini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türk Eczaları Birliği Merkez Heyeti, bilimsel eczacılığın 187'nci yıl dönümü nedeniyle Türk Eczacıları Birliği'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Bağımsız Maden-İş, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla Cengiz Topel Meydanı'nda toplanacak (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/MANİSA)

11.00 - 14.00 - 15.00 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla, Soma Maden Şehitliği'ndeki anma törenine katılacak.Özel, Soma Belediye Binası önünden başlayacak Soma Maden Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne ve Madenci Anıtı'nda düzenlenecek Soma Maden Şehitleri Anma Programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve BM Kadın Birimi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadının Güçlenmesi ve İşgücüne Girişinin Desteklenmesi" Projesinin lansman programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - İstanbul Barosu'nda,6 kişinin yaşamını yitirdiği Kırklareli Sisli Vadi faciasına ilişkin, aileler ve avukatların katılımıyla açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Dışişleri Komisyonu'nda uygun bulma kanun teklifleri görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda, akademisyenler sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.30 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu açılış programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.30 - CHP İstanbul İl Başkanlığı, kayyumlara karşı 'Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşü'nün ilkini Şişli Atatürk Müzesi önünden Şişli Belediyesi'ne gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.00 - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. tur ilk maçında Norveç ile karşılaşacak. (GJOVIK)

20.30 - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. (ANKARA)

- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaret edecek. (PEKİN)

