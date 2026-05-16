Ankara ve Diğer Şehirlerden Siyasi ve Spor Etkinlikleri

09.30 - 14.00 - Tarihi Kentler Birliği Meclisi Olağan Toplantısında Birlik Başkanı seçimi yapılacak.Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Birlik üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.30 - Ankara Tabip Odası, sağlıkta özelleştirmeyi protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - Sol Parti, Armada AVM önünden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüyerek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
16.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kent Lokantası açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
16.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Değişen Dünyada Türkiye'nin Yeni Rolü" başlıklı konferansa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
17.00 - Filistin Eylem Komitesi, Filistin toprakları üzerinde 78 yıldır süren işgale karşı Nakba'nın yıldönümünde Sirkeci Büyük Postane önünden Eminönü Meydan'ına yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
18.00 - 19.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu"nda konuşacak, "Barış İçin Adım At" yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)
18.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yüksel Caddesi'nde "Barış İçin Adım At" yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)
17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in son haftasında, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Göztepe maçları oynanacak. (İSTANBUL - GAZİANTEP - SAMSUN)
