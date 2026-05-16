Ankara ve Diğer Şehirlerden Siyasi ve Spor Etkinlikleri
Ankara ve Diğer Şehirlerden Siyasi ve Spor Etkinlikleri

16.05.2026 09:01  Güncelleme: 10:40
Bugün Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde Tarihi Kentler Birliği toplantısı, sağlık eylemi, protestolar, kent lokantası açılışı, konferans, Filistin yürüyüşü, DEM Parti etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ve Süper Lig maçları düzenleniyor.

09.30 - 14.00 - Tarihi Kentler Birliği Meclisi Olağan Toplantısında Birlik Başkanı seçimi yapılacak.Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Birlik üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Ankara Tabip Odası, sağlıkta özelleştirmeyi protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Sol Parti, Armada AVM önünden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüyerek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kent Lokantası açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Değişen Dünyada Türkiye'nin Yeni Rolü" başlıklı konferansa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - Filistin Eylem Komitesi, Filistin toprakları üzerinde 78 yıldır süren işgale karşı Nakba'nın yıldönümünde Sirkeci Büyük Postane önünden Eminönü Meydan'ına yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - 19.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu"nda konuşacak, "Barış İçin Adım At" yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

18.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yüksel Caddesi'nde "Barış İçin Adım At" yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in son haftasında, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Göztepe maçları oynanacak. (İSTANBUL - GAZİANTEP - SAMSUN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

