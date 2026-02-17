Anka Haber Ajansı 17 Şubat Salı Gündemi

10.00 - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vilayetler Evi'nde Valiler Buluşması'nın açış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını ve ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. (İSTANBUL)

10.00 - 12.30 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve beraberindeki heyet, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Kaya ve beraberindekiler TBMM'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nun Kabulünün 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - "Aziz İhsan Davası"nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - DİSK'e bağlı Sosyal İş market emekçilerine yönelik kampanyayla ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.00 - Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından "KEBB Kent Söyleşileri İzmir'de Afet Paneli" İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) çalışanlarının Havacılık Tazminatı ve Performans Primi ödemelerine ilişkin olarak yaşadıkları adaletsizliğin giderilmesi" talebiyle 18 Şubat Çarşamba günü yapacakları iş bırakma eylemi öncesi sendika genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13 30 - Ankara'da organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan polisler Oben Ö., Alp A., Ercan K. ve Serdar C.'nin yargılamasına Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin davanın duruşması İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde görülecek. (FOTOĞRAFLI - İZMİR)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.00 - CHP İstanbul İl Örgütü, milli varlıklar için Ortaköy'de "Köprüler Halkındır Satılamaz, Talana, Yağmaya, Peşkeşe Son" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Bab-ı Ali Toplantıları'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADDİS ABABA)

20.45 - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımıyla karşılaşacak. (İSTANBUL)

