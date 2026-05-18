Günlük Gündem: Yangın davası, ekonomik veriler, siyasi toplantılar

09.30 - 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'de bir gece klübünde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili duruşma öncesi Çağlayan'da, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini, 1. çeyreğe ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

11.00 - KESK Genel Merkezi'nde, sicil affı gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale ederken çıkan çatışmada şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)

12.30 - Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - İzmir Avukat Hareketi, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili, İzmir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak, basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - 2021 Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi ve Tüm Emekliler Birlik ve Dayanışma Derneği Konak Şubesi, "Emekliler şaka gibi bayram ikramiyesini istemiyor" sloganıyla Konak Tramvay Durağı yanında basın açıklaması yapacak, imza kampanyası başlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.30 - 16. 00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.00 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanmasının 30. gününde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - 17. Türkan Saylan Anma Töreni ile 16. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri'nin sunulacağı özel gece, İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

