Anka Haber Ajansı 19 Mart Salı Gündemi

Güncel

1- Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında süren ve sonuçlanamayan toplu iş sözleşmesi nedeniyle işçiler, Konak Pier önünden Başkanlık Makamına yürüyüp makam önünde oturma eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 10.00)

2- CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin "Kanal İstanbul"u olarak nitelenen alana ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI - 10.45)

3- Gazeteci Ali Sirmen toprağa veriliyor. Sirmen için ilk tören Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılacak. Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Sirmen'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - 11.30 - 13.15)

4- CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları DİSK'i ziyaret edecek. Ziyarete Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 13.00)

5- Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 13.00)

6- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş, Yaşam Demeti Parkı ve Polatlı İçme Suyu Hattı'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - 13.30 - 18.30)

7- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de ve Rize'nin Pazar ilçesinde halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - 13.00 - 16.00)

8- Tüm Emeklilerin Sendikası, Ankara Kızılay'da basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 13.30)

9- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni ile Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu açılış törenine canlı bağlantı ile Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde toplu açılış programına ve ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14.00-15.00-16.00-19.06)

10- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Serik, Döşemealtı, Konyaaltı ilçelerinde esnaf ziyaretleri yapacak. Antalya'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -13.00 -14.40 -16.00 -18.30)

11- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Üç Yol Ağzı Halk Buluşması", "Eminönü Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı ve Halk Buluşması" ile "Sarıyer Halk Buluşması"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- 12. 00- 14.00 - 17.30)

12- CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner basın mensuplarıyla bir araya gelecek, projeleriyle ilgili bilgi verecek. (GÖRÜNTÜLÜ -19.00)

13- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te, büyükelçiler ile iftar programında bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI- 19.06)

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