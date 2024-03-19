Anka Haber Ajansı 19 Mart Salı Gündemi

1- Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında süren ve sonuçlanamayan toplu iş sözleşmesi nedeniyle işçiler, Konak Pier önünden Başkanlık Makamına yürüyüp makam önünde oturma eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 10.00)
2- CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin "Kanal İstanbul"u olarak nitelenen alana ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI - 10.45)
3- Gazeteci Ali Sirmen toprağa veriliyor. Sirmen için ilk tören Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılacak. Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Sirmen'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - 11.30 - 13.15)
4- CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları DİSK'i ziyaret edecek. Ziyarete Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 13.00)
5- Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 13.00)
6- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş, Yaşam Demeti Parkı ve Polatlı İçme Suyu Hattı'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - 13.30 - 18.30)
7- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de ve Rize'nin Pazar ilçesinde halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - 13.00 - 16.00)
8- Tüm Emeklilerin Sendikası, Ankara Kızılay'da basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 13.30)
9- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni ile Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu açılış törenine canlı bağlantı ile Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde toplu açılış programına ve ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14.00-15.00-16.00-19.06)
10- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Serik, Döşemealtı, Konyaaltı ilçelerinde esnaf ziyaretleri yapacak. Antalya'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -13.00 -14.40 -16.00 -18.30)
11- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Üç Yol Ağzı Halk Buluşması", "Eminönü Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı ve Halk Buluşması" ile "Sarıyer Halk Buluşması"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- 12. 00- 14.00 - 17.30)
12- CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner basın mensuplarıyla bir araya gelecek, projeleriyle ilgili bilgi verecek. (GÖRÜNTÜLÜ -19.00)
13- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te, büyükelçiler ile iftar programında bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI- 19.06)
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Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 19 Mart Salı Gündemi - Son Dakika
Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı sarayının şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3'e katlandığını belirtti. Sarayın harcamalarının artmasına rağmen emekliye kaynak ayrılmadığını vurgulayan Bulut, vatandaşın borç yükünün arttığını ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi. Oyunlarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, down sendromlu sporcuların kazanma azmi ve centilmence mücadelelerinin tüm madalya ve kupaların üzerinde olduğunu belirtti.
Elazığ'da Ramazan ayında camilerde mukabele geleneği devam ediyor. Hz. Muhammed ve Hz. Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, İmam-ı Azam ve İzzet Paşa ile Saray camilerinde yaşatılıyor. Genç hafızlar ve öğrencilerin de katıldığı mukabele, camii cemaati tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde yakalanan 2 dilenci idari para cezasıyla gönderildi.
Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan bir kişi tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İlgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve kendilerini savunduklarını söyledi. Branco, oyuncularının nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini ve suçlamaların temelsiz olduğunu belirtti.
Hatay'da kurulan İsa Mesih Kilisesi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda sevgi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlayacak.
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