Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Avukatlar Hüseyin Ersöz ile Seraf Özer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı "Kent Uzlaşısı Davasına" ilişkin istinaf sürecine dair gelişmeleri, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklamasıyla duyuracak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

11.00 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılacak "Cesaretin Adı: Kadın" başlıklı zirve öncesinde tanıtım toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

16.00- 18.48 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek. Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde MKYK üyeleri, parti kurucuları, Ankara il teşkilatı ve ilçe başkanları ile iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Bolu Belediye Başkanı ve 12 belediye görevlisinin gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (BOLU)

