Anka Haber Ajansı 20 Haziran Cumartesi Gündemi

10.00 - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine başkan vekili seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.15 - 2026-YKS'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), KKTC'nin başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Türkiye Barolar Birliği, "Avukatlar için Yapay Zeka Kullanımı" paneli düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 17.40 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un Çavdır ilçesinde tarla ziyareti, Yeşilova ilçesinde kahvehane ziyareti yapacak. Burdur Belediyesi'nde belediye işçileriyle yemekte bir araya gelecek olan Özel, Bucak Belediyesi Kadın Etüd Merkezi'nde çalışan kadınlarla buluşacak. Özel, İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURDUR)

11.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basınla sohbet toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği'nin siyaset okulu kapanış ve sertifika programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/İSTANBUL)

14.00 - 14.45 - 16.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi törenine katılacak, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşecek. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP Ankara Gönüllüler Platformu, CHP Genel Merkezi önünde kurultay talebiyle basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - Asgari Ücret İnisiyatifi asgari ücrete, tüm ücretlere ve emekli aylıklarına ara zam talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

20.00- 23.00- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, F Grubu'nda Hollanda-İsveç ve E Grubu'nda Almanya-Fildişi Sahili karşılaşmalarıyla devam edilecek. (HOUSTON - TORONTO)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...