Anka Haber Ajansı 20 Ocak Salı Gündemi

20.01.2026 09:00  Güncelleme: 10:08
ANKA Haber Ajansı 20 Ocak Salı gündemi

09.00 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

09.30 - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, Kasım 2025 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini, Aralık 2025 dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi ve konut satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Yönetim Kurulu ve metal işçilerinin katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında, grev kararlarını da içeren "mücadele takvimi" açıklanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.30- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Tüm Emekliler Sendikası İzmir Şube Başkanlarının katılımıyla CHP İzmir İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

10.45 - 13.30 - TBMM'de MHP ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın katılımıyla Mesleki ve Teknik Liselerin kurucusu Mehmet Rüştü Uzel mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, If Weddıng Fashıon İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın açılış törenine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile görüşecek. (ANKARA)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, partilerinin grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesindeki Sınır Parkı'nda düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MARDİN)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası, en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenleme hakkında Kadıköy Söğütlüçeşme'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30 - Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Suriye'de yaşananlara ilişkin İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.30 - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için hazırlanan "Bize Emanet" belgeseli gösterime girecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla düzenlenecek 4 artı 4 Mekanizması Birinci Toplantısı yapılacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

