Anka Haber Ajansı 21 Ocak Çarşamba Gündemi

21.01.2026 09:01  Güncelleme: 10:08
09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren 78 vatandaş, İzzet Baysal Anıtı önünde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BOLU)

10.30- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenecek yürüyüşe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MARDİN)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu başkanlığındaki CHP heyeti, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Sağlık meslek örgütleri, "'Eziyet Yönetmeliği' Değil, Vergide ve Gelirde Adalet İstiyoruz" talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - TMMOB İzmir Şubeleri, İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin dava sonucu hakkında Mimarlık Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.26 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Manisa Eczacı Odası'nın önceki dönem Başkanı Eczacı Meliha Nalan Can'ın eşi Neşet Can'ın Manisa Hatuniye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

13.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel İdare Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini de öngören Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, MESS ile Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası arasında 150 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

16.30- Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılında 8 Havuzu Demokrasi Şehitleri Anma Alanı'nda basın açıklaması ve anma yürüyüşü gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ- MANİSA)

19.00 - DEM Parti Ankara İl Örgütü, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları Kolej Metrosu önünde protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yhun ile görüşecek. (ANKARA)

20.45- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

