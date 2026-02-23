Anka Haber Ajansı 23 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anka Haber Ajansı 23 Şubat Pazartesi Gündemi

23.02.2026 09:06  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 23 Şubat Pazartesi gündemi

09.00 - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Gezi için Adalet Nöbeti'nin 1400. günü nedeniyle basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla Küba ile dayanışma toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Aralarında KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşları "Laik ve Bilimsel Eğitime Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla Alba Otel'de ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- TİP Genel Başkanı Erkan Baş Soma Termik Santralini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

12.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Ankara'da bazı avukatlar, son günlerdeki kadın cinayetleriyle ilgili Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

13.00 - CHP Ankara İl Başkanlığı'nca, köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarına ilişkin Akıncı Gişeleri'nde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

14.00 - Anahtar Partisi Sözcüsü Fuat Geçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - DEM Parti Kadın Meclisi üyeleri, Bakırköy Kapalı Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)

14.15 - Hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar'ın yargılanmasına Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

14.30 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - 18.40 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. Erdoğan, Kabine ve MGK üyeleriyle iftar programına da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Esenyurt'ta 10 Ekim'de öldürülen gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un avukatları, soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

18.54 - İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bağcılar Meydanı'nda kurulan iftar çadırındaki programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 23 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:10:41. #7.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 23 Şubat Pazartesi Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.