Anka Haber Ajansı 23 Şubat Pazartesi Gündemi

09.00 - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Gezi için Adalet Nöbeti'nin 1400. günü nedeniyle basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla Küba ile dayanışma toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Aralarında KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşları "Laik ve Bilimsel Eğitime Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla Alba Otel'de ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- TİP Genel Başkanı Erkan Baş Soma Termik Santralini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

12.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Ankara'da bazı avukatlar, son günlerdeki kadın cinayetleriyle ilgili Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

13.00 - CHP Ankara İl Başkanlığı'nca, köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarına ilişkin Akıncı Gişeleri'nde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

14.00 - Anahtar Partisi Sözcüsü Fuat Geçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - DEM Parti Kadın Meclisi üyeleri, Bakırköy Kapalı Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)

14.15 - Hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar'ın yargılanmasına Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

14.30 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - 18.40 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. Erdoğan, Kabine ve MGK üyeleriyle iftar programına da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Esenyurt'ta 10 Ekim'de öldürülen gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un avukatları, soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

18.54 - İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bağcılar Meydanı'nda kurulan iftar çadırındaki programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…