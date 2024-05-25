Anka Haber Ajansı 25 Mayıs Cumartesi Gündemi

Güncel

10.00 - Kamu sendikaları ve dernekler, Türkiye Barolar Birliği Litai Salonu'nda "İnsan Hakları Perspektifinden 6 Şubat Depremleri" konulu konferans düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KIZILCAHAMAM)

12.00- Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda 1000. hafta eyleminde buluşacak. Buluşmaya, siyasi partilerden temsilcilerin de katılması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası, Gündoğdu Meydanı'nda "açlığa ve sefalete hayır" başlıklı miting yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…