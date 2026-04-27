Anka Haber Ajansı 27 Nisan Pazartesi Gündemi

10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - 11'i tutuklu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın ikinci duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılacak. (İSTANBUL)

10.00 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek sempozyumda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Orman Yangınlarında Riskli İllerin Valileriyle Koordinasyon Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - ANKARA)

10.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Öz Büro-İş Sendikası'nca, Vergi Çalıştayı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.30 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, akıllı ulaşım sistemleri alanında Avrupa'nın önemli platformlarından ERTICO ITS Avrupa Kongresi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. (ANKARA)

12.00 - Açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Çeşitli sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs 1977'de, Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'nda anma töreni düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ UŞAK)

14.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde OECD Beceriler Zirvesi'ne, İstanbul AKM'de "Bir Adam Yaratmak" film gösterimine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçi cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin aileleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - 20.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Corendon Alanyaspor-Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (ANTALYA/ KONYA/ İSTANBUL)

