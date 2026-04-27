Anka Haber Ajansı 27 Nisan Pazartesi Gündemi

27.04.2026 09:02  Güncelleme: 10:45
10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - 11'i tutuklu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın ikinci duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılacak. (İSTANBUL)

10.00 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek sempozyumda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Orman Yangınlarında Riskli İllerin Valileriyle Koordinasyon Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - ANKARA)

10.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Öz Büro-İş Sendikası'nca, Vergi Çalıştayı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.30 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, akıllı ulaşım sistemleri alanında Avrupa'nın önemli platformlarından ERTICO ITS Avrupa Kongresi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. (ANKARA)

12.00 - Açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Çeşitli sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs 1977'de, Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'nda anma töreni düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ UŞAK)

14.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde OECD Beceriler Zirvesi'ne, İstanbul AKM'de "Bir Adam Yaratmak" film gösterimine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçi cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin aileleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - 20.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Corendon Alanyaspor-Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (ANTALYA/ KONYA/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

10:26
Jhon Duran’dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
