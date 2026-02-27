Ferdi Zeyrek'in Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferdi Zeyrek'in Ölümü Davası Devam Ediyor

27.02.2026 09:03  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 27 Şubat Cuma gündemi

09.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ikinci  duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

10.00 - "Hukuk devletinin aşınması, yargının siyasallaşması, yargı bağımsızlığının zedelenmesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ile ceza yargılamasında yargının araçsallaştırılması" gibi güncel başlıkların ele alınacağı sempozyum İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve Ekim-Aralık 2025 dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği 8 Ekim 2023'te yapılan kongreye ilişkin açılan davanın görülmesine İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Silivri'de 19 gün önce başlayan "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın duruşmalarının bugün verilecek ara kararla sona ermesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti, "27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrıs"nın birinci yıl dönümünde "Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşama, sürecin geleceğine yönelik değerlendirmeleri ve Öcalan'ın yeni mesajını" Yılmaz Güney Sahnesi'nde kamuoyu ve basınla paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Emek Partisi heyeti, grevdeki Temel Conta işçilerinin grev çadırını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski başbakanlardan Necmeddin Erbakan'ı ölüm yıl dönümünde Merkezefendi'deki kabri başında yapılacak anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eğitimin sorunlarına ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - Bornova Belediyesi, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in katılımıyla Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

18.56 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

18.59 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Arnavutköy Yerleşkesi'nde "Çınarlarımızla Vefa İftarı" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Olaylar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek'in Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:38
Aynı detaya dikkat çektiler Bütün İngiltere Fenerbahçe’yi konuşuyor
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 10:53:00. #7.12#
SON DAKİKA: Ferdi Zeyrek'in Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.