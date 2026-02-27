Ferdi Zeyrek'in Ölümü Davası Devam Ediyor

09.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

10.00 - "Hukuk devletinin aşınması, yargının siyasallaşması, yargı bağımsızlığının zedelenmesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ile ceza yargılamasında yargının araçsallaştırılması" gibi güncel başlıkların ele alınacağı sempozyum İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve Ekim-Aralık 2025 dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği 8 Ekim 2023'te yapılan kongreye ilişkin açılan davanın görülmesine İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Silivri'de 19 gün önce başlayan "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın duruşmalarının bugün verilecek ara kararla sona ermesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti, "27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrıs"nın birinci yıl dönümünde "Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşama, sürecin geleceğine yönelik değerlendirmeleri ve Öcalan'ın yeni mesajını" Yılmaz Güney Sahnesi'nde kamuoyu ve basınla paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Emek Partisi heyeti, grevdeki Temel Conta işçilerinin grev çadırını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski başbakanlardan Necmeddin Erbakan'ı ölüm yıl dönümünde Merkezefendi'deki kabri başında yapılacak anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eğitimin sorunlarına ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - Bornova Belediyesi, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in katılımıyla Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

18.56 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

18.59 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Arnavutköy Yerleşkesi'nde "Çınarlarımızla Vefa İftarı" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

