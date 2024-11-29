Anka Haber Ajansı 29 Kasım Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 29 Kasım Cuma Gündemi

Anka Haber Ajansı 29 Kasım Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 29 Kasım Cuma gündemi

29.11.2024 09:02  Güncelleme: 09:03
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08.15 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davası, sanık savunmalarıyla devam edecek. (İSTANBUL)

09.30 - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin düzenlediği Uluslararası 1'inci Arabulculuk Şurası'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verilerini ve ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçe görüşmelerini Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleriyle tamamlayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.30 - İZSU Genel Müdürlüğünün hayata geçireceği "Dikili Merkez ve Muhtelif Mahalleler Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Alt Yapı Yatırımının" tanıtımı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum'a katılacak, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'ne iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - 2021 Tüm Emekliler Sendikası'nın Mersin'den başlattığı "Geçinemiyoruz" yürüyüşü Gölbaşı'na ulaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kasım ayı Olağan Meclis toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak. (ANTALYA)

- Ankara Çayırhan Termik Santrali'ndeki maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan işçilerin kendilerini madene kapatmalarıyla başlayan eylemleri takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 29 Kasım Cuma Gündemi - Son Dakika

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