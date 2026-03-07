Anka Haber Ajansı 7 Mart Cumartesi Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 7 Mart Cumartesi Gündemi

07.03.2026 09:01  Güncelleme: 10:10
ANKA Haber Ajansı 7 Mart Cumartesi gündemi

09.45 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ desteğiyle İzmir'de gerçekleştirilen First Lego League Ulusal Turnuvası'nın Fuar İzmir'de açılış törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00 - CHP İstanbul Kadın Kolları'nın düzenlediği "Eşitlik, Adalet ve Demokrasi Mücadelesinde Kadınlar" buluşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Dilek Kaya İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu katılımcılarla gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığınca Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın, Hayat ve Adalet" paneline katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Hekimler, "özlük hakları ve iyi hekimlik değerleri için" Haydarpaşa'dan Kadıköy'e bir yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Hemşehri Dernekleri Komisyonu tarafından düzenlenen "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" hemşehri buluşması, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in katılımıyla gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla CHP İzmir İl Kadın Kollarınca İl Başkanı Çağatay Güç'ün katılımıyla İzmir İl Başkanlığında üye kayıt töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Samandağ'da Alevi örgütleri, Suriye Halklarıyla Dayanışma Platformu, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen, "1 Yıldır Süren Soykırıma Sessiz Kalma" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KARAMAN)

14.00 - 18.53 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin açılış törenine ve Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Urla Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldeam Atabay, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka'nın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Her kadın emekçidir" başlıklı panel düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

16.00 - Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, Konak YKM önünde "Filistinli kadın tutsaklara özgürlük" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.45 - CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu iftar programı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Küçükçekmece'de düzenleyeceği iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.08 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Hotel'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verilen iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.17- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisi tarafından Bayraklı Seyirtepe'de düzenlenecek iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapılacak. (İSTANBUL)

- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

16.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçları oynanacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Anka Haber Ajansı 7 Mart Cumartesi Gündemi

Anka Haber Ajansı 7 Mart Cumartesi Gündemi
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.