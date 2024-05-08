Saadet Partisi ve İYİ Parti TBMM grup toplantıları yapılacak - Son Dakika
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Saadet Partisi ve İYİ Parti TBMM grup toplantıları yapılacak

Saadet Partisi ve İYİ Parti TBMM grup toplantıları yapılacak

ANKA HABER AJANSI 8 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

08.05.2024 10:00  Güncelleme: 10:11
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09.15 - 10.30 - Saadet Partisi ve İYİ Parti TBMM grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - 2013 Soma Maden faciasıyla ilgili Soma Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu görevlilerinin yargılandığı davanın ilk duruşması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- SOMA/ MANİSA)

10.00 - TÜİK, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - TBMM İliç Araştırma Komisyonu'nun, İliç'teki ziyaret ve alan incelemeleri devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ- İLİÇ/ERZİNCAN)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.15 - Doktorlar Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak, "2 Dakikada Hasta Muayene Edilemez!" diyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - KESK'e bağlı Haber-Sen, TRT'nin Harbiye'deki Radyoevi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.30 - 112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanlarının sorun ve talepleri ile ilgili tüm illerde eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri önünde basın açıklaması yapılacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yemekhane zammı ve üniversitedeki sorunlara ilişkin Rektörlüğe yürüyerek basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Eğitim İş Sendikası, yeni müfredat taslağına ilişkin topladıkları imzaları Mlli Eğitim bakanlığı'na teslim edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 14.30 - TBMM Genel Kurulu toplanacak, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, TED Aliağa Koleji'nde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili TED Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16. 00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek. (ANKARA)

16.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

- Alibeyköy'de uzaklaştırma cezası almış öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürüyle ilgili gelişmeler izleniyor. (İSTANBUL)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi ve İYİ Parti TBMM grup toplantıları yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi ve İYİ Parti TBMM grup toplantıları yapılacak - Son Dakika
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