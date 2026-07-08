NATO Zirvesi Ankara'da devam ediyor; Trump, Zelenskiy ve eş-Şara görüşecek - Son Dakika
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NATO Zirvesi Ankara'da devam ediyor; Trump, Zelenskiy ve eş-Şara görüşecek

08.07.2026 09:05  Güncelleme: 09:58
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ANKA Haber Ajansı 8 Temmuz Çarşamba gündemi

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da devam ediyor...

11.00 - 17.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - 15.30 - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşecek. (ANKARA)

15.00 - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.15 - ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek.CHP Grup Başkanı Özgür Özel, davayı takip edecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

13.00 - Gazeteci Hakan Tosun'un dövülerek öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - KESK Ankara Şubeler Platformu, KESK Genel Merkezi önünde NATO Zirvesi öncesinde yapılan gözaltı ve tutuklamaları protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - DİSK Sosyal-İş üyesi olduğu için işten atılan Prof. Dr. Bülent Bilmez için Bilgi Üniversitesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Ankara'da devam ediyor; Trump, Zelenskiy ve eş-Şara görüşecek - Son Dakika

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