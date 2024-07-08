TÜİK Haziran Ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını Açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜİK Haziran Ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını Açıklayacak

TÜİK, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Olimpiyat Sporcuları basın toplantısına katılacak. CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

08.07.2024 09:00  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - TÜİK, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Olimpiyat Sporcuları basın toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

16.00 - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

Anka Haber Ajansı iyi günler diler...

Kaynak: ANKA

Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK Haziran Ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını Açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:37 A Milli Takımımız, yurda döndü A Milli Takımımız, yurda döndü
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
01:39 Paris yangın yeri Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı Paris yangın yeri! Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı
22:03 Yüzlerce metre yüksekte asılı kalan adam feci şekilde yere çakıldı Yüzlerce metre yüksekte asılı kalan adam feci şekilde yere çakıldı
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
08:41 Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazandı Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
08:03 Michy Batshuayi: Galatasaray’ın renklerini hep sevmişimdir Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir
07:47 Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol’a evlilik teklifi etti Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti
00:57 Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı Polis kaçan şüphelinin peşinde Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı! Polis kaçan şüphelinin peşinde
22:28 Özgür Özel, ’’Bir kere de biz giyelim’’ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, ''Bir kere de biz giyelim'' demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
20:31 Urla’da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 09:28:12. #1.12#
SON DAKİKA: TÜİK Haziran Ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını Açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement