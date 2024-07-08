10.00 - TÜİK, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)
11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Olimpiyat Sporcuları basın toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
14.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)
16.00 - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. (ANKARA)
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Son Dakika › Güncel › TÜİK Haziran Ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını Açıklayacak - Son Dakika
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