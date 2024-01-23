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Ankapark bahar aylarında ücretsiz olarak açılacak - Son Dakika
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Ankapark bahar aylarında ücretsiz olarak açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararıyla devraldığı Ankapark'ı bahar aylarında ücretsiz olarak hizmete açmayı planlıyor. Elektrik hattı döşeme ve havuz yenileme çalışmaları devam ederken, parkta yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlar da bulunacak. Ayrıca, oyuncaklar kiralamak isteyen işletmecilere verilecek.

Ankapark bahar aylarında ücretsiz olarak açılacak
23.01.2024 - 23:11,
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Ankapark bahar aylarında ücretsiz olarak açılacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesine mahkeme kararıyla devredilen ve 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın tekrar hizmete açılması için elektrik hattı döşeme ve havuz yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın Ankaralıların anketle karar verdiği şekilde yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla ücretsiz olarak bahar aylarında açılacağını duyurdu.

ABB, 801 milyon dolara mal olan ve mahkeme kararıyla ABB'ye devredilen Ankapark'ı tekrar vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalara devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı mevcut havuzlardaki tamir ve revize işlerini, Fen İşleri Daire Başkanlığı ise altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

"Oyuncaklar kiralamak isteyen işletmecilere verilecek"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Ankapark'ta devam eden çalışmalar hakkında başkentlileri bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yıllar sonra mahkeme kararıyla devraldığımız Ankapark'ta elektrik hattı döşeme ve havuz yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Dinlenme alanını Ankara halkının anketle karar verdiği şekilde yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla ücretsiz olarak bahar aylarında açacağız. Oyuncakları ise tek tek kiralamak isteyen işletmecilere vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarının şubat ayında tamamlanması planlanıyor

Parkta yaşanan hırsızlık vakaları neticesinde çalınan kabloları yenileyerek altyapı çalışmalarına başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı trafo merkezleri, ana dağıtım blokları, dağıtım merkezleri ve altyapı galeri hattında bulunan tüm kablolardaki yenileme çalışmalarını şubat ayında tamamlamayı planlıyor. Ankapark'ta vatandaşların keyifle ve güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamak için de çalışmalarını sürdüren ABB, parktaki güvenlik sistemleri ile ilgili proje çalışmalarına devam ediyor.

Mevcut havuzlarda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ise Ankapark'ta bulunan mevcut havuzlardaki bakım, onarım ve yalıtım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mevcut havuzlara su yalıtım uygulaması yapılırken su doldurulmadığı için güneş ve soğuk havanın zarar verdiği yalıtım sistemi sökülüp yerine ısı kayıplarını engelleyen ve enerji tasarrufu sağlayan membran döşendi. Ayrıca, mevcut mekanik sistem odaları ile su dolmuş ve zarar gören tüm pompa, filtrasyon ve mekanik hat sistemleri tamir ve revize ediliyor. Hırsızlık vakaları neticesinde eksilen, çalınan ve zarar gören havuz aydınlatmaları ve enerji besleme hatlarında da yenileme çalışmaları devam ediyor. Mahkeme kararı sonrası parkı devralan Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkta sürdürdüğü altyapı ve havuzdaki çalışmalarını bahar aylarında tamamlayıp vatandaşın hizmetine açmayı planlıyor.

Kaynak: İHA
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