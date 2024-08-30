Ankara 2 No'lu Barosu, Türkçe dışında yemin eden stajyer avukatı eleştirdi - Son Dakika
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Ankara 2 No'lu Barosu, Türkçe dışında yemin eden stajyer avukatı eleştirdi

Ankara 2 No'lu Barosu, Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, avukatlık yeminini Türkçe dışında başka bir dille okumaya çalışmasının hukukla ve meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını bildirdi. Baro, bu durumu kabul etmediğini ve endişe verici bir durum olarak değerlendirdiğini açıkladı.

30.08.2024 00:46
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Ankara 2 No'lu Barosu, Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, avukatlık yeminini Türkçe dışında başka bir dille okumaya çalışmasının hukukla ve meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, 28 Ağustos 2024'te Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, yemin merasimi sırasında Anayasa ve Avukatlık Kanunu'na aykırı davranarak Türkçe dışında başka bir dilde yemin etme girişiminde bulunmasının barolarında ve Türk kamuoyunda rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.

Anayasa'da resmi dilin, Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde ise yemin şeklinin tarif edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili kişinin, kanunda belirtilen yemin metnini Türkçe okuması gerekirken, kanunda tarif edilen şekil şartlarına uymayıp başka dilde yemin etmeye teşebbüs ederek kanunu ihlal etmesi, hukukumuzla ve meslek ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu teşebbüs, baromuz açısından kesinlikle kabul edilmemekte ve endişe verici bir durum olarak değerlendirilmektedir."

Baroların kamu niteliğinde olmaları gereği Anayasa'ya ve kanunlara aykırı olamayacağı vurgulanan açıklamada, baro olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün her daim savunucusu oldukları belirtildi.

Kaynak: AA

ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara 2 No'lu Barosu, Türkçe dışında yemin eden stajyer avukatı eleştirdi - Son Dakika

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