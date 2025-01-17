Ankara Adliyesinde görevli 55 yaşındaki katip Feramuz Deniz, duruşma salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli katip Feramuz Deniz, duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaptığı sırada aniden fenalaşarak sandalyeden düşüp başını yere çarptı.
Bilincini kaybeden Deniz'i mesai arkadaşları yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırılan Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Deniz'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Ankara Adliyesinde Kalp Krizi: Katip Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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