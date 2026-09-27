Ankara Altındağ'da 20 alkollü işletmenin ruhsatı iptal edildi, para cezası uygulandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde umuma açık eğlence yerlerine yönelik yıl içinde gerçekleştirilen denetimlerde, 20 alkollü işletmenin ruhsatı iptal edildi, iş yerlerine toplam 58 milyon 262 bin 435 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Valiliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'ndeki umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, itfaiye, Defterdarlık, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği birimleri, Başkentgaz, ASKİ ve TEDAŞ ekiplerinin katılımıyla Çankırı Caddesi, Rüzgarlı Cadde ve Eşdost Sokak çevresindeki işletmelere yönelik bu yıl 7 ortak uygulama yapıldı.

Denetimlerde, işletmelerin yangın güvenliği, imar ve yapı mevzuatı, ruhsat şartları, hijyen ve adisyon düzeni ile elektrik, su ve doğal gaz kullanımları incelendi.

Kontrollerde, bazı işletmelerde yangın güvenliği tedbirlerinin yetersiz olduğu, imar ve yapı mevzuatına aykırı ekleme ve çıkarmalar yapıldığı, adisyon ve hijyen belgelerinde eksiklikler bulunduğu, ruhsat ve onaylı projelere aykırılıklar olduğu belirlendi.

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmelere 58 milyon 162 bin 435 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak elektrik kullandığı belirlenen 2 iş yerine toplam 100 bin lira idari para cezası uygulanarak, elektrik panoları mühürlendi.

Kaçak su kullandığı tespit edilen bir işyerinin su sayacı, gaz kaçağı ve kaçak hat tespit edilen başka bir işyerinin ise doğal gaz sayacı mühürlendi.

50 iş yeri 73 kez denetlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yıl içinde gerçekleştirdiği diğer uygulamalarda ise 50 işyeri 73 kez denetlendi.

Denetimlerde, kapama saatine uymama, izinsiz ve sigortasız işçi çalıştırma, kapalı alanda sigara içilmesi, canlı müzik izin belgesi ve mesul müdür belgesi eksiklikleri, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu, çalışanların ilgili polis merkezi amirliğine bildirilmemesi ve işletme kayıt belgesinin ibraz edilmemesi gibi aykırılıklar bulundu.

Bu kapsamda mekanlarda 1101 sigortasız işçi tespit eden ekipler, 54 kez TAPDK belgesi olmadan alkol sunulduğu, 51 kez kapama saatine uyulmadığını ve izinsiz eleman çalıştırıldığını belirledi.

Yıl boyunca gerçekleştirilen denetimler ve tespit edilen mevzuata aykırılıklar sonucunda 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz iptal edildi.

Bölgede genel güvenlik ve asayişin sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin ilgili kurumların katılımıyla sürdürüleceği öğrenildi.