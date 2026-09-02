Ankara Altındağ'da alacak kavgası kanlı bitti, arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde alacak meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Ö.N'yi silahla öldüren S.T, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı.
Battalgazi Mahallesi 1017. Cadde'de Ö.N. ile S.T, alacak meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, arkadaşı Ö.N'yi silahla öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.T'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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