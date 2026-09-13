Ankara Altındağ'da Solfasol Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Solfasol Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını müdahaleyle söndürdü.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Solfasol Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Kaynak: AA
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