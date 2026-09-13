Ankara Altındağ\'da Solfasol Mahallesi\'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Solfasol Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.