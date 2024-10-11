Ankara Barosu 68. Genel Kurulu Önemli Mesajlar Taşımakta - Son Dakika
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Ankara Barosu 68. Genel Kurulu Önemli Mesajlar Taşımakta

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Mustafa Köroğlu, 12-13 Ekim'de yapılacak olağan genel kurulda meslektaşlarını davet etti.

11.10.2024 17:25
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(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu'nun bu hafta sonu yapılacak 68. Olağan Genel Kurulu ile ilgili "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde korkusuz bir baro geleneği oluşturmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu temel anlayış için 12-13 Ekim günleri Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak olan Genel Kurulu'na tüm meslektaşlarımı davet ediyorum" dedi.

Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu 12-13 Ekim'de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Seçimlerde 8 aday yarışacak. Haftasonu yapılacak olan seçimler öncesinde mevcut başkan ve aynı zamanda Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu meslektaşlarına çağrıda bulundu.

Adalet sistemindeki baskılar, yargıya müdahaleler, avukatlara yönelik artan saldırılar, hızla büyüyen ekonomik sorunlar, cezasızlık politikaları, hukuk eğitiminin problemleri, avukatları hedef alan uygulamalar, yargının ihtiyaç duyduğu reformlar, yaşam hakkı ihlalleri ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için 2 yıldır mücadele verdiklerini söyleyen Köroğlu, şöyle konuştu:

"Kalıcı ve sorunlara kökten çözüm sağlama hedefiyle başta Ankara'nın yeni adliye binasının yapımı, avukatlar yerleşkesi, eğitim merkezinin yenilenmesi gibi uzun yıllar meslektaşlarımıza hizmet edecek çalışmalar gerçekleştirdik. Bu sürede bir meslek örgütü olarak avukatların haklarını savunurken yine hukukun üstünlüğünün sağlanması için yoğun bir mücadele verdik ancak hala çözüm bekleyen sorunlarımız var. Yargı bağımsızlığı için attığımız adımlarda ciddi bir baskı unsuru oluşturduk.

"Genel kurulumuz bir şölen havasında olacaktır"

Şimdi insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde korkusuz bir baro geleneği oluşturmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu temel anlayış için 12-13 Ekim günleri Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak olan Ankara Barosu 68.Olağan Genel Kurulu'na tüm meslektaşlarımı davet ediyorum. Diliyorum ki bu Genel Kurulumuz bir şölen havasında hem mesleğimizin sorunlarını konuştuğumuz hem de gür sesimizi tüm ülkeye duracağımız, hukukun üstünlüğü mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi ortaya koyacağımız güçlü bir iradenin göstergesi olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Barosu 68. Genel Kurulu Önemli Mesajlar Taşımakta - Son Dakika

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