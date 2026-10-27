Ankara Barosu heyeti Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek iş birliği olanaklarını görüştü

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılıklı iş birliği olanaklarının değerlendirildiği görüşmede, yeni adliye binasına ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla toplu taşıma ve ring seferlerinin planlanması ile Baromuzun yeni hizmet binası ihtiyacı doğrultusunda arsa veya bina tahsisi konusunda sağlanabilecek destekler ele alındı. Ulus Avukat Yerleşkesi'nin meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine yönelik iş birliği olanakları da değerlendirildi.

Meslektaşlarımızın çocukları için belediye kreşlerinde kontenjan ayrılması ve belediyenin kültür ve toplantı alanlarının Baromuzun etkinliklerinde kullanılabilmesi görüşüldü. Gelincik Merkezimiz ve Adli Yardım Merkezimiz ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, 2019 yılında görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren meslektaşımız Ceren Damar Şenel adına olan Ceren Damar Şenel Parkı'nda ortak bir anma ve ağaç dikimi etkinliği düzenlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Sayın Mansur Yavaş'a nazik ev sahipliği ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür ediyor; meslektaşlarımızın ihtiyaçları ve ortak projeler doğrultusunda iş birliğimizi geliştirmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz."