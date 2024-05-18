Ankara Barosu ve Galatasaraylı Hukukçular Derneği Spor Hukuku Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Ankara Barosu ve Galatasaraylı Hukukçular Derneği Spor Hukuku Sempozyumu düzenlendi

Ankara Barosu ve Galatasaraylı Hukukçular Derneği Spor Hukuku Sempozyumu düzenlendi

Ankara Barosu'nun Galatasaraylı Hukukçular Derneği ile birlikte düzenlediği Spor Hukuku Sempozyumu'nda, spor hukukunun gelişiminin, sporcu ve spor kulübünün sorunlarını çözmede büyük katkı sağladığı anlatıldı. Spor hukukunun son 10 yılda ciddi gelişme kaydettiği belirtilirken, sempozyumda uluslararası ve ulusal spor kuruluşlarının işleyişi, spor hakkındaki yasal düzenlemeler, sporcu sözleşmeleri ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun getirdiği yenilikler de ele alındı.

18.05.2024 16:19
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(ANKARA) - Ankara Barosu'nun Galatasaraylı Hukukçular Derneği ile birlikte düzenlediği Spor Hukuku Sempozyum'da, spor hukukunun gelişiminin, sporcu ve spor kulübünün sorunlarını çözmede büyük katkı sağladığı anlatıldı.

Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Başkanı Mehmet Serhan Özdemir,  sempozyumu açış konuşmasında, "sporun sosyal bir fenomen olduğunu ve hukukun spora kayıtsız kalamayacağını" söyledi. Spor hukukunun son 10 yılda ciddi gelişme kaydettiğini belirten Özdemir, "Son yıllarda yapılan değişikliklerin tartışılmasının da spor hukukunu daha iyi bir noktaya getirdi." dedi.

Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Hüsnü Seçkin Koç ise sporcunun ve spor kulübünün sorunlarını spor hukuku sayesinde daha hızlı çözdüğünü dile getirdi.

Sempozyumun ilk oturumunda İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Son Başkanı Tutku Dinçer, uluslararası ve ulusal spor kuruluşlarının işleyiş şekillerinden ve spor hakkındaki yasal düzenmeleri anlattı. Dinçer, spor hukukunda çok sık değişiklik yaşandığına ve meslektaşlarının bu konuda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör ise Türk spor hukukunda tahkim yargılanması hakkında bilgi verdi.

Sempozyumda, diğer konuşmacılar da sporcu sözleşmeleri, sporcu sözleşmelerine yargının bakışı ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun getirdiği yenilikleri anlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Barosu ve Galatasaraylı Hukukçular Derneği Spor Hukuku Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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