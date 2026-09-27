Ankara Başsavcılığı, YENİ Partili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlattı - Son Dakika
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Ankara Başsavcılığı, YENİ Partili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlattı

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Ankara Başsavcılığı, YENİ Partili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın deliller neticesinde açıldığı belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında "rüşvet" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'rüşvet' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA
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