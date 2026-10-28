Ankara Batı Başsavcılığı TOKİ dolandırıcılığında 5 ilde 8 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Ankara Batı Başsavcılığı TOKİ dolandırıcılığında 5 ilde 8 şüpheliyi gözaltına aldı

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Ankara Batı Başsavcılığı TOKİ dolandırıcılığında 5 ilde 8 şüpheliyi gözaltına aldı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvurusu yapmak isteyenlerin sahte internet siteleriyle dolandırılmasına yönelik soruşturmada 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri üzerinden dolandırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet sayfaları aracılığıyla dolandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin TOKİ başvurusu yapmak isteyen kişileri hedef aldığı belirtildi.

ANKARA DAHİL 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BaşsavcılığıOperasyon3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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