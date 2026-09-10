Ankara Beypazarı'nda heyelan bölgesine 228 fore kazık çakılıyor
Beypazarı ilçesinde ocak ayında heyelan meydana gelen Ayvaşık Mahallesi'nde zemin güçlendirme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesinin işbirliğinde bölgeye çeşitli ebat ve derinlikte toplam 228 fore kazığı çakılıyor.
Beypazarı ilçesinde ocak ayında heyelan meydana gelen bölgeye fore kazıklar çakılıyor.
Bu yılın ocak ayında heyelan yaşanan Ayvaşık Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesinin işbirliğinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda bölgede çeşitli ebat ve derinlikte toplam 228 fore kazığının çakılma işlemi sürüyor.
Kaynak: AA
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