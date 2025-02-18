Ankara Bisiklet Meclisi'nin Yeni Başkanı Murat Görücü Oldu - Son Dakika
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Ankara Bisiklet Meclisi'nin Yeni Başkanı Murat Görücü Oldu

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, yeni dönemin ilk genel kurulunu gerçekleştirerek Murat Görücü'yü başkan seçti. Yeni yönetim, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı ve trafikteki ölümleri azaltmayı hedefliyor.

18.02.2025 16:41  Güncelleme: 17:18
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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Bisiklet Meclisi, yeni dönemin ilk genel kurulunu tamamladı. Kentte bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren AKK Bisiklet Meclisi'nin başkanlığına Murat Görücü seçildi. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Görücü ve yeni yönetimi tebrik ederek, "Tüm projelerin takipçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Hepinize minnettarız" dedi.

AKK Bisiklet Meclisi'nin yeni dönem genel kurulu, yoğun katılımla Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi. Bisiklet Meclisi önceki Başkanı Kadir İspirli'nin yeniden aday olmadığı genel kurulda Bisiklet Meclisi'nin yeni dönem Başkanı Murat Görücü oldu.

AKK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan'ın açılış konuşmasını yaptığı genel kurulda yeni yürütme kurulu üyeleri de Fatime Bülbül, Emin Daregenli, İbrahim Eray Taşçı, Işık Niğdelioğlu, Mine Demircan, Adnan Çelik, Burçin Tarhan, Doğa Öztürk, Yalçın Kemal Uslu ve Nihan Lafçı'dan oluştu.

Divan Başkanlığı'na ise AKK Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, AKK Yürütme Kurulu üyeleri Derya Baykal Uyar, Murat Akyüz ve Murat Kandazoğlu seçildi. Yönetim Kurulu yedek listesinde yer alan isimler ise Didem Afacan Andiç, Mustafa Erdoğan, Ümit Moğul ve Halil İbrahim Andiç oldu.

"Tüm projelerin takipçisi olacağız"

Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Murat Görücü ve yeni yönetimi tebrik ederek, "Yeni dönemde de tüm projelerin takipçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Hepinize minnettarız. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

AKK Bisiklet Meclisi'nin yeni dönem Başkanı Murat Görücü ise önceki yönetime teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Öncelikli hedefimiz trafikteki ölümleri azaltmak"

"Güzel işlere imza atmak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve özel sektör ile iş birliği yaparak Ankara'da bisiklet konusunda güzel işler hayata geçirmek istiyoruz. Trafikteki ölümleri azaltmak ve bisikletlilerin yaşadığı sorunları gidermek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak. Sizlerden aldığımız güçle, hep birlikte iyi işler yapacağız. Bugünkü seçimden sonra, EGO Genel Müdürlüğü'ne ulaşım konusunda, ASKİ'ye de mazgalların düzenlenmesi ile ilgili ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ankara dışından gelen arkadaşlarımız için kalabilecekleri yer ve çadırlarını kurabilecekleri alan imkanı sunmak istiyoruz. Bisiklet Meclisimizde çalışma gruplarımız ve danışma kurullarımız oluşturulacak. Bu gruplar, akademik ve teknik insanlardan oluşacak. Buradaki amacımız; her konuyu biz bilemeyiz, bu yüzden teknik konularda da destek alacağımız insanlarla çalışmalar yapacağız. Kültür ve doğa ile ilgili çalışmalarımız da olacak. Sesimizi duyurmak için Ankara'da yapılan her fuara katılım sağlayacağız. Biz burada büyük bir sesiz. Sesimizi herkese anlatmamız ve ifade etmemiz gerekiyor. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Biz hepimiz güçlü bir şekilde hareket edeceğiz. Ne kadar sorun varsa, bunu hep birlikte dile getirip çözümler üreteceğiz."

Bisiklet Meclisi'nden çıkacak tavsiye kararları ABB'ye sunulacak

AKK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz ise yeni dönemde AKK Bisiklet Meclisi'nin güzel işlere imza atacağını belirterek, "Hepimiz birlikteyiz. Bisiklet Meclisimiz çalışacak, bir tavsiye kararı çıkaracak ve biz de yürütme kurulundan sonra bunu Büyükşehir Belediye Meclisimize göndereceğiz. Bunun yapılması için hepimiz takipçisi olacağız" diye konuştu.

Tebriklerinin ardından AKK Başkanı Yılmaz, Bisiklet Meclisi'nin yeni yönetimi ve üyeleri, "Arabadan in, bisiklete bin" sloganları atarak Kent Konseyi'nin giriş kapısında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Bisiklet Meclisi'nin Yeni Başkanı Murat Görücü Oldu - Son Dakika

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