Ankara-Bolu sınırında çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara- Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi.