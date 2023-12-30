Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde bayraklar ve Atatürk posterleri sergiliyor

"Sizden daha Atatürkçüyüm" diyen Çakar, iki başkana da kimsenin sormadığını sordu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşmasının iptal edilerek ertelenmesi sonrasında yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyurdu. Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.