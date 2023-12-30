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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde bayraklar ve Atatürk posterleri sergiliyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde bayraklar ve Atatürk posterleri sergiliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşmasının iptal edilmesi üzerine Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslediklerini duyurdu.

30.12.2023 - 11:17,
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşmasının iptal edilerek ertelenmesi sonrasında yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyurdu. Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde bayraklar ve Atatürk posterleri sergiliyor
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde bayraklar ve Atatürk posterleri sergiliyor - Son Dakika
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