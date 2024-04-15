Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde kredi tartışması yaşandı

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi nisan ayı ikinci toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Önceki birleşim tutanak özetleri ve mazeret dilekçelerinin okunarak oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, söz alan ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak krediler için Büyükşehir Belediyesinin garantör ve kefil olmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu hakkında konuştu.

Geçen yıl haziranda 4 milyar liralık kredi talebinde bulunduklarını hatırlatan Neslihanoğlu, "Haziran ayında uygulanan kredi faiz oranları yüzde 22,5'ti. Yani 4 milyarlık kredi çektiğimizde bunu 1,6 milyar faiz ödeyerek bu işi bitiriyorduk. Aynı kredi için bugün bankaya gitsek yüzde 55 faiz oranıyla kullanacağız. Yüzde 55 faizle kullandığımızda ödeyeceğimiz rakam 8,6 milyar lira" diye konuştu.

Şimdi bu krediyi verecek bir bankanın da bulunmadığını belirten Neslihanoğlu, Ankara halkının zararına olan bu durumun sorumlusunun AK Parti grubu olduğunu söyledi.

Neslihanoğlu, "Meclis çoğunluğuna güvenerek halk sağlığını ilgilendiren konuda böyle karar vermeniz hem çocuklarımızın, vatandaşlarımızın sağlığını etkilemiştir hem de Ankara halkının cebinden 1 milyar lira daha fazla para çıkacaktır." dedi.

"Ciddi mağduriyet algısı oluşturdunuz"

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın ise bugüne kadar 10 bin 218 karardan 10 bin 198'inin kabul edildiğini, sadece 20'sinin reddedildiğini belirtti.

Hem belediye yönetiminin hem de CHP'li yöneticilerin her konuşmaya "tüm engellemelere rağmen" diye başladığına dikkati çeken Yalçın, "Buradan ciddi mağduriyet algısı oluşturdunuz. Oysa biz burada milyarlarca liralık borçlanma, satış yetkisi verdik. Satış yetkisiyle ilgili gelen taleplerin tamamına kabul oyu kullandık, hiçbirine engel olmadık." dedi.

Bugünkü bazı kararları kabul edeceklerini, bazılarını ise reddedeceklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Sürekli üzerinde durduğunuz, 'Mansur Yavaş belediyeciliği' diye nitelendirdiğiniz, dünya şeffaflık ödülüyle övündüğünüz, şeffaflık ilkesi gereği bu 4 milyarın Ankaralıların bütçesinin nereye harcanacağıyla ilgili bugüne kadar ABB Meclisi'ne bilgilendirme yapmadınız. Bununla ilgili bilgilendirme yaparsanız, biz de değerlendirmemizi yapıp oyumuzun yönüne karar vereceğiz ancak bilgilendirme yapmadan, dediğimiz dedik, 'biz burada kendi oyumuzla kabul edeceğiz' diyorsanız ret vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından oturuma yarın saat 18.00'de toplanmak üzere son verildi.